Nikolić po prekinitvi pogodbe s Partizanom v Francijo

Slovenski košarkar in član zlate slovenske ekipe z evropskega prvenstva 2017 Aleksej Nikolić je sklenil pogodbo s francoskim prvoligašem BCM Gravelines Dunkerque.



26-letni Nikolić je pred dnevi predčasno prekinil pogodbo z beograjskim Partizanom, pri katerem ni dobil prve priložnosti, sedaj pa si je hitro našel novega delodajalca.



Svojo kariero bo nadaljeval pri Dunkerqueu, ki v državnem prvenstvu s 4 zmagami in 6 porazi zaseda 12. mesto med osemnajstimi ekipami.



Nikolić je kariero začel v moštvu Spars Sarajevo, bil pa je tudi član Brose Bamberga, Baunach Young Pikesov (posojen igralec Bamberga), Partizana in Trevisa (posojen igralec Partizana).

