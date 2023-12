Nova imenitna predstava Luke Dončića

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je spet zablestel v vsem sijaju. S 40 točkami je prispeval levji delež k zmagi moštva Dallas Mavericks na gostovanju pri ekipi Portland Trail Blazers (131:120). Za povrh je v statistiko vpisal še 12 skokov in 10 podaj za peti trojni dvojček v sezoni lige NBA.

Gostitelji niso imeli pravega odgovora za Dončića. Slovenski reprezentant je že v prvi četrtini dosegel 22 točk, ob polčasu pa je bil že pri 30 točkah. V drugi četrtini so si gostje priigrali izdatnejšo prednost (38:24), ki je niso več izpustili iz rok.

V tretji četrtini je nato Dončić prišel do svojega 61. trojnega dvojčka v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, skupaj s soigralci pa je nato tekmo pripeljal do mirnega zaključka. Za slovenskega asa je to bila tudi deseta zaporedna tekma z več kot 30 točkami, kar je nov klubski rekord. Prejšnji je bil prav tako v njegovi lasti.

Zahvalil se je soigralcem

»Ne gre zgolj za moj uspeh, to je naš skupni uspeh. Soigralci so mi pomagali pri tokratnem dosežku,« se je Dončić po tekmi zahvalil soigralcem. »V prvem polčasu sem se osredotočil na doseganje košev, saj me obramba Portlanda ni podvajala. V drugem polčasu so me podvajali, mi pa smo se prilagodili. To je izvrstno. Takrat lahko počivam, mi pa lahko igramo košarko štiri proti trem. Veliko odprtih metov imamo na voljo, ko me nasprotna ekipa podvaja,« je v smehu dejal Dončić.

Teksašane ni zaustavila niti odsotnost novinca centra Derecka Livelyja, ki je moral že v prvi četrtini zapustiti parket zaradi poškodbe gležnja. Gostje so kljub temu dobili skok (47:44). Za goste je 25 točk prispeval Tim Hardaway, ki je zadel pet metov za tri točke. Za Portland je Anfernee Simons dosegel 31 točk in osem skokov, Jerami Grant pa 27 točk.

Dallas je z izkupičkom 16:9 zdaj na tretjem mestu zahodne konference. Na naslednji tekmi se bo v noči s ponedeljka na torek v gosteh pomeril z Denver Nuggets.

Drugi izidi: Milwaukee Bucks – Detroit Pistons 146:114, Charlotte Hornets – Philadelphia 76ers 82:135, Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks 127:119, Miami Heat – Chicago Bulls 118:116, Minnesota Timberwolves – Indiana Pacers 127:109, Golden State Warriors – Brooklyn Nets 124:120, Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 117:118, Sacramento Kings – Utah Jazz 125:104, LA Clippers – New York Knicks 144:122.