Novopočeni očka učinkovit, njegov Dallas pa praznih rok

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić ob vrnitvi na parket severnoameriške lige NBA ni mogel preprečiti domačega poraza proti Oklahoma City Thunder s 120:126. Ob tem je novopečeni očka dosegel trojni dvojček s 36 točkami, 15 skoki in 18 asistencami.

Dallas je dvoboj dobro odprl, a je nato Oklahoma vodila tako rekoč celoten dvoboj in imela na začetku zadnje četrtine kar 24 točk naskoka (111:87). Nato pa je na sceno stopila domača zasedba, ki je ta zaostanek po neverjetnem delnem izidu 30:0 obrnila v prednost s 117:111 pred zadnjimi štirimi minutami.

Zgolj v tem času je Dončić dosegel 14 točk in sedem asistenc, nato pa se je tako Slovencu kot ostalim soigralcem pri Dallasu znova ustavilo. Vodili so še s 120:116, a v zadnjih dobrih dveh minutah niso dosegli niti koša, kar je letos zanesljivo moštvo Thunder izkoristilo in vpisalo 13. zmago. Za Dallas je bil to na 19. tekmi osmi poraz.

Na koncu vidno utrujeni Dončić je s rožnatimi športnimi copati, na katerih je bil zapis Gabriela pred kratkim rojene hčerke, odigral tako rekoč celotno tekmo. V 45:59 minute na parketu je dosegel 36 točk, 15 skokov in 18 podaj za svoj 59. trojni dvojček v rednem delu NBA. S tem se je na večni lestvici Ljubljančan izenačil z Larryjem Birdom.

Iz igre je 24-letni as tokrat zadel 11 od 22 metov, od tega pet od 13 za tri točke. Manj natančen je bil s črte prostih metov (9/14), v statistiko pa vpisal še po dve blokadi in ukradeni žogi, izgubil pa jih je sedem.

Ob odsotnosti Kyrieja Irvinga in Tima Hardawayja sta strelsko breme pri Dallasu prevzela Derrick Jones s 24 in novinec Dereck Lively (16 skokov) z 20 točkami. Pri gostih je kar osem košarkarjev preseglo dvomestno število točk. Največ, 23, jih je dosegel Jalen Williams. Prvi zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 17 točk in ukradel pet žog.

Naslednja tekma Dallas v sklopu tekem medsezonskega turnirja čaka v noči s srede na četrtek proti Utah Jazz.