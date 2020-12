Ob prvih tekmah Slovenije je bil ponosen kot v Manili 1978

V nadaljevanju preberite:

Peter Vilfan ni le nekdanji vrhunski košarkar, trener, športni delavec, politik in že poltretje leto priznan televizijski komentator. Pogovor z njim razkrije zanimiv pogled na šport v minulega pol stoletja in tudi na njegovo preobrazbo po osamosvojitvi Slovenije. Ne nazadnje je bil dolgoletni jugoslovanski reprezentant in dobitnik štirih kolajn na štirih svetovnih in evropskih prvenstvih, med katerimi izstopa zlata z mundiala 1978. Bil je tudi kapetan slovenske izbrane vrste pri njenih prvih korakih.