Odgovornost, a ne le na parketu

V nadaljevanju preberite:

Luka Dončić je na evropskem prvenstvu pokazal prav vse igralne obraze, bil je Michael Jordan in LeBron James hkrati, a tudi užaljen in nemočen igralec, ki ga žoga, soigralci, roke in noge ne poslušajo ali razumejo vselej, drugi (sodniki) pa mu delajo nezaslišano krivico. Pokazal je tudi, da je srčen fant, da bi na parketu dal vse za Slovenijo, celo preveč. Res lepo, ampak tega ne zahtevam od njega.

po junijskem tekmovalnem koncu sezone in pripravah za evropsko prvenstvo so bile še počitnice. Dopust, ki sodobnim gladiatorjem po naporni sezoni pomeni malodane rekordni loterijski zadetek. To je tudi obdobje, ko se profesionalci ločijo od profesionalcev, zreli možje od nezrelih.