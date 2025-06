Oklahoma korak do prvega podviga po 46 letih (VIDEO)

Oklahoma je v peti tekmi finala lige NBA premagala Indiano s 120:109 in povedla s 3:2 v zmagah. Ekipa je zdaj le še eno zmago oddaljena od prvega naslova prvaka NBA v 46 letih. Franšiza iz Oklahome je pred tem igrala v Seattlu pod imenom Supersonics, preden se je preimenovala in preselila v OKC. Supersonics so osvojili edini naslov v sezoni 1978/79, še dvakrat pa izgubili v finalu. Pod imenom Thunder ekipa letos drugič igra v finalu, po porazu proti Miamiju pred 13 leti (1:4) pa lovi prvi naslov.

Zgodovinski uspeh je bil približan z izjemno predstavo Jalena Williamsa, ki je dosegel rekordnih 40 točk v končnici. MVP Shai Gilgeous-Alexander je dodal 31 točk in 10 asistenc, kar je bilo ključno za zmago.

Williams je bil neustavljiv na parketu, saj je zadel 14 od 25 metov iz igre, ob tem pa je prispeval še šest skokov in štiri asistence. Njegova ključna koša v zadnjih minutah tekme sta pomagala Oklahomi zadržati prednost pred vztrajno Indiano. »To je bila ista tekma kot prva,« je dejal Williams. »Učenje skozi te finale je tisto, kar naredi ekipo dobro.«

Aaron Nesmith (23) in Jalen Williams (8) med tekmo. FOTO: Alonzo Adams/Reuters

Gilgeous-Alexander je s svojo igro pokazal, zakaj je bil izbran za MVP. Poleg svojih 31 točk je bil ključen tudi v obrambi, kjer je s svojo energijo in hitrostjo omejeval nasprotnikove igralce. Njegova sposobnost, da se prebije do prostih metov in zadane ključne točke, je bila odločilna v trenutkih, ko so Pacers grozili z vrnitvijo. Šesta tekma bo v petek ob 2.30 po našem času.

Morebitna sedma tekma v nedeljo

Zgodovinski podatki in trenutna forma kažejo, da ima Oklahoma lepe možnosti, da doseže svoj cilj in osvoji naslov prvaka. Tekma v Indianapolisu bo zagotovo napeta, saj so Pacers v tej končnici izgubili le enkrat na domačem terenu. Če bo potrebna odločilna sedma tekma, bo ta v nedeljo v Oklahoma Cityju.