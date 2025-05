Shai Gilgeous-Alexander je potrdil, da je št. 1

Košarkarji kluba Oklahoma City Thunder so tudi na drugi tekmi finala zahodne konference lige NBA premagali Minnesoto Timberwolves in v boju na štiri zmage prešli v vodstvo z 2:0. Novopečeni najboljši igralec prvenstva Shai Gilgeous-Alexander je gostitelje z 38 točkami popeljal do uspeha s 118:103.

Gilgeous-Alexander je svojo nagrado MVP prejel na igrišču pred tekmo. Kdor je takrat menil, da bi ga lahko slavje ob lovoriki odvrnilo od naloge, ki ga čaka, se je močno uštel. Ob glasnem domačem občinstvu je bil kanadski zvezdnik prvi strelec svoje ekipe z 38 točkami, dodal pa je še osem podaj in tri skoke.

Zmaga Oklahome je bila zanesljiva. Ob koncu pretežno izenačenega prvega polčasa so se gostitelji pobegnili celo za 24 točk. Volkovi z Anthonyjem Edwardsom, ki je tokrat zbral 32 točk, in Juliusom Randlom, ki je zbral le šest točk, so bili videti povsem nemočni.

»Trdo igramo v obrambi, kjer se vsakič začne naša pot do zmage,« je po 26 točkah, desetih skokih in petih podajah dejal član domače ekipe Jalen Williams, ki je k zmagi prispeval 26 točk in deset skokov. »Če jih uspešno zaustavimo, lahko izvedemo nasprotni napad in izkoristimo svoje prednosti,« se je strinjal tudi Gilgeous-Alexander.

»Občutek je dober. Začne se z obrambo, vedno je tako. Če jih zaustavimo, smo sposobni igrati hitro,« je še dodal novi MVP.

Medtem ko so pri Minnesoti spet uporabili le osem od 15 igralcev v ekipi, so gostitelji razdelili naloge med več košarkarjev in igrali z desetimi.

Naslednji dve tekmi finala bosta na sporedu v Minneapolisu, kjer bi se lahko Oklahoma že uvrstila v veliki finale lige NBA.