Spektakularen zasuk v ligi NBA, začenjajo z ničle

Oklahoma je v četrti tekmi finala lige NBA prikazala neverjeten zasuk in s 111:104 premagala Indiano. S tem je izenačila serijo na 2:2 in si zagotovila še vsaj dve tekmi v letošnji izjemno izenačeni končnici.

Tekma, ki se je večji del nagibala v korist Indiane, se je v zadnjih petih minutah popolnoma obrnila. Oklahoma je zaostajala z 97:95, nato pa uprizorili delni niz 16:7, v katerem je Shai Gilgeous-Alexander dosegel kar 15 točk in postal nesporni junak večera.

»Igrali smo, kot da je to naša zadnja tekma«

»Igrali smo, kot da je to naša zadnja tekma. Borili smo se do konca,« je po tekmi dejal Gilgeous-Alexander, ki je dosegel 35 točk, ob tem pa prvič v sezoni ni zabeležil nobene asistence – dokaz, da je vzel stvari povsem v svoje roke.

Tyrese Haliburton je bil premalo za zmago Indiane. FOTO: Kyle Terada/Reuters

Gilgeous-Alexander ni bil sam. Jalen Williams je dodal 27 točk, Alex Caruso jih je s klopi prispeval 20, novinec Chet Holmgren pa je navdušil z dvojčkom (14 točk, 15 skokov). Oklahoma je s fizično in hitro igro onemogočila ritmično igro Indiane, ki je začela silovito in v prvih petih minutah dosegla 20 točk. Trener Oklahome Mark Daigneault je po tekmi poudaril: »Gre za mentalno trdnost. Fantje so znali ostati zbrani, ko je bilo najtežje.«

Indiana je imela večkrat pobudo. V tretji četrtini je povedla za 10 točk, vendar se ni znala odzvati na pritisk domačinov v zadnji četrtini. Njihov met za tri točke je bil zgolj 3:17, kar je eden od ključnih razlogov za poraz. Tyrese Haliburton, sicer eden ključnih igralcev serije, je bil v zadnjih minutah neučinkovit, medtem ko je Obi Toppin s klopi dodal 17 točk, a to ni bilo dovolj.

Trener Indiane Rick Carlisle je bil po tekmi realen: »Finale je tekma nihanj. Tokrat smo padli ob napačnem trenutku. Serija se še zdaleč ni končala.«

Naslednja tekma v torek zjutraj

Peta tekma bo na sporedu v noči na torek v Oklahoma Cityju. Oklahoma bo igrala pred domačimi navijači in imela priložnost, da prvič v seriji prevzame vodstvo. Serija se je prevesila v »boj najboljšega od treh«, kar pomeni, da je pritisk večji kot kdajkoli.

Gotovo bo zanimivo, ekipi kažeta izjemno taktično zrelost in fizično pripravljenost. Oklahoma stavi na individualno genialnost Gilgeous-Alexandra in energijo mlade ekipe, Indiana išče kontinuiteto v igri Haliburtona in moč s klopi.