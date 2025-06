Američani pričakujejo dramatično in napeto zadnje dejanje lige NBA

Oklahoma je zapravila priložnost, da že v šesti tekmi zaključi finale košarkarske lige NBA in osvoji svoj prvi naslov po selitvi franšize v Oklahomo. Namesto tega so njeni košarkarji v Indianapolisu doživeli boleč poraz z 91:108 proti motivirani Indiani, skupni izid v zmagah je zdaj 3:3.

»Po mojem mnenju smo bili zanič,« je brez olepševanja priznal MVP sezone Shai Gilgeous-Alexander. Njegov komentar je bil kratek, a zgovoren – Oklahoma je igrala slabo, raztreseno in daleč od ravni, ki jo je kazala skozi celotno sezono.

Osem izgubljenih žog

Gilgeous-Alexander je dosegel 21 točk, zbral štiri skoke in dve asistenci, a tudi kar osem izgubljenih žog – več, kot je imel zadetih metov iz igre (7). Celotna ekipa Oklahome je skupaj zbrala kar 21 izgubljenih žog, kar je bilo po njegovem mnenju posledica slabe zbranosti in pomanjkanja fokusa.

»Nekatere izgubljene žoge so bile posledica malomarnosti, nismo bili zbrani. Oni pa so igrali z več energije – in ko ena ekipa igra bolj zavzeto, se dogajajo izgubljene žoge.« Prvi strelec Indiane je bil Obi Toppin, ki je s klopi dosegel 20 točk, Andrew Nembhard jih je dodal 17, Pascal Siakam pa 16 in 13 skokov.

»Igrali so bolje praktično vseh 48 minut«

Tudi glavni trener Oklahome Mark Daigneault ni iskal izgovorov: »Najprej – čestitke Indiani. Zaslužili so si zmago, igrali so bolje praktično vseh 48 minut. Mi preprosto nismo bili tam, kjer bi morali biti – ne v obrambi, ne v napadu.« Po besedah trenerja ni šlo za individualne napake, temveč za kolektivno razočaranje.

Indianin adut Andrew Nembhard (2) tzer košarkar Oklahome Luguentz Dort (5) FOTO: Trevor Ruszkowski/Reuters

Kljub porazu pa optimizem v taboru Oklahome ni izginil. Igralci ostajajo prepričani, da imajo vse, kar potrebujejo, da osvojijo naslov – a v odločilni sedmi tekmi bodo morali pokazati svoj najboljši obraz:

»Nimam občutka, da moramo karkoli spreminjati. Samo biti moramo najboljša verzija sebe, kot smo bili celo leto,« je poudaril Gilgeous-Alexander. »Gre za eno samo tekmo – za vse, kar si si kdaj želel. Zmagaš, dobiš vse. Izgubiš, ostaneš brez vsega. Tako preprosto je.« Finalna serija med Oklahoma City Thunder in Indiana Pacers bo torej odločena v sedmi tekmi – v spektaklu, ki bo določil novega NBA prvaka.