Dončićeva prihodnost v roke novih lastnikov

Franšiza v severnoameriški košarkarski ligi NBA Los Angeles Lakers bo dobila novega lastnika. Po poročanju medijske mreže ESPN bo družina Buss, ki je lastnik ekipe Lakers od leta 1979, prodala Jezernike za rekordnih 10 milijard dolarjev, kar je okoli 8,7 milijarde evrov. Od letošnjega leta je član ekipe iz mesta angelov tudi slovenski as Luka Dončić.

Ko bo sklenjen dokončni dogovor, bo to postala najdražja prodaja športne franšize v zgodovini severnoameriškega športa, poroča ESPN. Medijska hiša dodaja, da bo družina Buss svoj večinski delež v ekipi prodala milijarderju Marku Walterju, ki je imel v lasti 27-odstotni delež ekipe.

Walter, ki postaja gonilna sila kalifornijske franšize, je izvršni direktor holdinga TWG Global in že ima deleže v več profesionalnih športnih ekipah, vključno z bejzbolsko ekipo Los Angeles Dodgers in žensko košarkarsko ekipo Los Angeles Sparks. Prav tako je lastnik ženske hokejske ekipe in ekipe Cadillac, ki bo prihodnje leto tekmovala v formuli 1.

67,5 milijona dolarjev za ekipo in dvorano

Čeprav bo Jeanie Buss ostala guvernerka, se bo s tem poslom končala 47-letna vladavina njene družine na čelu ene najbolj priljubljenih ekip lige NBA, ki ima kar 17 naslov prvaka lige NBA. Lakers je konec 70. let za 67,5 milijona dolarjev od dotedanjega lastnika Jacka Kenta Cooka kupil Jerry Buss, posel pa je vključeval tako samo moštvo kot tudi nekdanje prizorišče domačih tekem Jezernikov, The Forum. V areni so Kalifornijci igrali do leta 1999, ko se preselili v Staples Center. Jerry Buss je umrl leta 2012, njegova hči Jeanie Buss je takrat postala guvernerka.

Prodaja rumeno-vijoličnih je za štiri milijone dolarjev dražja od dosedanjega rekordnega nakupa športnega moštva. Tega je marca letos opravila skupina pod vodstvom ameriškega poslovneža Williama Chisolma, ki je za 6,1 milijarde dolarjev kupila večne tekmece Jezernikov, Boston Celtics. Do tedaj pa je največjo vsoto denarja za nakup športnega moštva odštel Josh Harris, ki je v sodelovanju s partnerji leta 2023 za malce več kot šest milijonov dolarjev kupil Washington Commanders, moštvo v ligi amierškega nogometa NFL.