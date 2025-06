Nepričakovani junak s klopi Indiano popeljal do vodstva

Košarkarji Oklahoma City Thunderja, prvi favoriti za naslov v severnoameriški ligi NBA, so v finalu proti Indiana Pacers doživeli še drugi poraz. Na prvi tekmi v Indianapolisu so Pacers zmagali s 116:107 ter v boju na štiri zmage povedli z 2:1. Najboljša ekipa rednega dela sezone je presenetljivo izgubila tudi uvodno tekmo v domači dvorani. Pacers lovijo sploh prvi naslov prvaka v klubski zgodovini.

»Odlično! Res odlično! Igramo pred našimi navijači, radi smo tukaj. Ti ljudje si zaslužijo odlično košarko. To je za nas velika zmaga,« je po prvi domači tekmi Indiane v finalu lige NBA po 25 letih dejal prvi mož ekipe Tyrese Haliburton. »Vsi imamo svoje izzive. A vsi smo ostali pokončni in vztrajali,« je z navdušenjem pospremil zmago.

V nasprotju z domačim porazom na uvodni tekmi finala lige NBA, ko je Oklahoma zapravila dvomestno prednost in izgubila v zadnjih sekundah, je bil tokratni poraz proti Indiani glede na potek tekme precej manjše presenečenje. Oklahoma je zgodaj povedla, a je ob polčasu že zaostajala za štiri točke. V drugem polčasu sta se ekipi večkrat zamenjali v vodstvu, preden so se gostitelji v zadnjih minutah oddaljili.

Najboljši strelec zmagovalcev je bil na veliko presenečenje Bennedict Mathurin s 27 točkami. Rezervist je zadel devet od 12 metov. »Ben Mathurin je bil danes odličen s klopi,« je dejal Haliburton, ki je sam dosegel 22 točk in 11 podaj. Pri gostih sta bila najboljša Jalen Williams in Shai Gilgeous-Alexander, ki sta dosegla 26 oziroma 24 točk.

»V zadnji četrtini so nas resnično prekašali na obeh straneh,« je po tekmi dejal trener Oklahome Mark Daigneault. »Mislim, da so bili v odlični formi glede fizične pripravljenosti in pritiska v obrambi. Potem so bili dobri tudi glede hitrosti v napadu. V zadnji četrtini so preprosto nabrali veliko več kakovostnih žog kot mi,« je pred četrto tekmo, ki bo prav tako v Indianapolisu, dejal Daigneault.