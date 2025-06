Gilgeous-Alexander opravil popravni izpit, Oklahoma izenačila

Košarkarji Oklahome City Thunderja so izenačili razmerje moči v finalu lige NBA. Favoriti za naslov so na drugi tekmi v boju na štiri zmage premagali Indiana Pacers s 123:107 in za razliko od uvodne tekme zlahka zadržali veliko prednost.

Novi MVP lige Shai Gilgeous-Alexander je bil s 34 točkami najboljši strelec večera. »Izkoristili smo priložnost, da smo se izboljšali. To počnemo že vse leto. Zdaj se moramo pripraviti na tretjo tekmo,« je po zmagi dejal Kanadčan.

Ekipa Oklahome je uvodno tekmo finalnega boja za naslov izgubila v zadnji sekundi, čeprav je v zadnji četrtini vodila s 15 točkami prednosti. Kot vodilna ekipa rednega dela sezone in po dominantnih predstavah v končnici je Oklahoma v veliki finale vstopila kot favorit, zato je bil uvodni poraz veliko presenečenje.

»Košarka je igra vzponov in padcev. Sezona je polna vzponov in padcev, končnica je polna vzponov in padcev. Gre za to, kdo bo iz dvoboja izšel malo boljši,« je dejal Gilgeous-Alexander, ki je uvodno tekmo končal z 38 točkami.

»Ne smemo se še udobno namestiti. Pozorni moramo biti na majhne stvari in se pripraviti na naslednjo priložnost,« je dodal najkoristnejši igralec lige NBA.

Alex Caruso je s klopi k zmagi dodal 20 točk, vključno s petimi trojkami, Aaron Wiggins pa 18. Prvi zvezdnik Indiane Tyrese Haliburton je imel frustrirajoč večer, saj je izgubil pet žog in dosegel 17 točk. Naslednji dve tekmi bosta v Indianapolisu.