Shai Gilgeous Alexander začel zelo slabo, končal pa kot najboljši

Košarkarji moštva Oklahoma City Thunder so prepričljivo začeli finale zahodne konference lige NBA. V prvem dvoboju so visoko s 114:88 ugnali Minnesota Timberwolves. Vnovič je blestel Shai Gilgeous Alexander, ki je v prvem polčasu zadel le dva meta iz igre, tekmo pa končal z 31 točkami, devetimi podajami in s petimi skoki.

Minnesota je dobila uvodni četrtini in šla na menjavo strani z vodstvom 48:44. Nato so gostitelji tretji del dobili za 14 in zadnji za 16 točk. Drugi polčas je Oklahoma dobila kar s 70:40.

»Po pravici povedano, smo se počutili kar malo zarjaveli, čeprav to ne bi smeli biti. Zapravili smo tudi kar nekaj 'zicerjev'. A ves čas smo verjeli vase,« je po tekmi prvi polčas opisal Gilgeous-Alexander.

Po težkem dvoboju z Denverjem v polfinalu (4:3 v zmagah) je Oklahoma vnovič potrdila, da je letos kandidat za naslov.

Kanadčan, ki je zdaj tudi najbolj vroč košarkar za najkoristnejšega igralca (MVP) lige, pa svari: »Minnesota bo že za naslednjo tekmo spremenila stvari v svoji igri. Ni pomembno, kdo zmaga na prvi tekmi. Zmagati je treba štirikrat. Da smo res dobra ekipa, moramo potrditi tudi naslednjič vseh 48 minut.«

A razloga za preplah ni. Oklahoma sodi med ekipe z najdaljšo klopjo in danes so si igralci prve peterke lahko privoščili kar nekaj oddiha, saj je na tekmi zaigralo kar 13 igralcev. In prav spočitost bi bila na preostalih dvobojih lahko odločilen adut.

Pri Minnesoti je z 28 točkami izstopal Julius Randle. Anthony Edwards, ki je v končnici v povprečju dosegal po 26,5 točke, jih je dodal 18, a v zadnjem delu ni dosegel koša.

Naslednja tekma bo v noči na petek vnovič v Oklahoma Cityju, nato se dvoboj seli v Minneapolis.

Na vzhodu se bodo za konferenčni naslov borili Indiana Pacers in New York Knicks.