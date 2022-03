Phoenix gre v končnico kot št. 1

Phoenix si je zagotovil vlogo prvega nosilca končnice lige NBA. S 140:130 je v gosteh premagal Denver in s tem prišel do 60. zmage v sezoni ter neulovljive prednosti na vrhu zahodne konference in lige. Devin Booker je pri zmagi prispeval 49 točk.

Za Bookerja je to najvišji strelski izkupiček v tej sezoni, k temu pa je dodal še deset podaj. Vrste Phoenixa je na gostovanju v Denverju znova okrepil tudi Chris Paul, ki je se je vrnil po več kot mesecu dni na bolniški zaradi zlomljenega zapestja. Ta je dosegel 17 točk in 13 podaj pri šesti zaporedni zmagi.

Za Denver 28 točk najkoristnejšega igralca lanske sezone Srba Nikole Jokića ni bilo dovolj proti najboljši ekipi rednega dela. Denver je sicer vodil večji del tekme, Phoenix je do vodstva prišel šele v zadnjih šestih minutah.

Phoenix je tako tretjič v svoji zgodovini po letih 1993 in 2005 osvojil naslov rednega dela lige.

Mesto v končnici so potrdili še košarkarji Memphisa, ki so s 133:103 premagali Indiano Pacers. Desmond Bale je dosegel 30 točk za Memphis, ki je z izkupičkom 51:23 na drugem mestu zahodne konference. Indiana ni v igri za končnico.

V najmočnejši ligi na svetu so v noči na petek zmagali še branilci naslova Milwaukeeja, ki so kljub odsotnosti prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa in Khrisa Middletona na domačem parketu s 114:102 premagali Washington. Jrue Holiday je bil prvi strelec Milwaukeeja s 24 točkami, dodal je tudi 10 podaj. Milwaukee je s 46:27 na drugem mestu vzhoda.

Zmage so v pretekli noči zabeležili še Toronto, ki je bil s 117:104 boljši od Clevelanda, ter New Orleans, ki je Chicagu s 126:109 zadal peti poraz na zadnjih šestih tekmah.

Luka Dončić in Goran Dragić sta počivala. Dončić bo po tekmi počitka z Dallasom znova v pogonu na gostovanju pri Minnesoti v noči na soboto, Goran Dragić pa bi se po tekmi odmora zaradi bolečin v kolenu z Brooklynom lahko vrnil v noči na nedeljo na gostovanju pri nekdanjem klubu iz Miamija.