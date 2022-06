Po 16 letih bo neponovljivi Gogi še enkrat postavil piko na i

V nadaljevanju preberite:

Skoraj pet let smo mislili, da je Goran Dragić zadnjič oblekel dres slovenske reprezentance 17. septembra 2017 v finalu evropskega prvenstva s Srbijo, po katerem se je veselil zlate kolajne in naslova najboljšega košarkarja tekmovanja. Toda čez 19 dni bo odigral še poslovilno tekmo s Hrvaško in obudil spomine na svojo imenitno pot pod državno zastavo. Te dni mineva 16 dni, odkar je storil prve korake v članski izbrani vrsti.

Zakaj ga je moral takratni selektor Aleš Pipan prepričati, naj pride na priprave pred svetovnim prvenstvom 2006? Koliko je nato prispeval k dosežku na SP? Kakšni so bili Dragićevi prvi reprezentančni nastopi v primerjavi z eksplozijo Luke Dončića? Kdaj so se začele uresničevati Pipanove besede?