Po desetih letih padla Morača

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 9. kolu lige ABA premagali Budućnost z 82:81 (24:23, 41:48, 62:63). Ljubljančani so zabeležili peto zaporedno zmago v ligi ABA, po desetih letih in enajstih odigranih tekmah so zmagali v dvorani Morača v Podgorici. Junak je postal Shawn Jones, ki je zmagoviti koš dosegel 0,6 sekunde pred iztekom časa.

Cedevita Olimpija se je po prvi tretjini tekmovanja povzpela na 77,8-odstotni izkupiček (7-2). Zaseda drugo mesto v ligi ABA, kar je skoraj nasprotna podoba dogajanja v evropskem pokalu, kjer so Ljubljani po osmih tekmah še brez zmage.

Budućnost – Cedevita Olimpija 81:82 (23:24, 48:41, 63:62) Dvorana Morača, gledalcev 3700, sodniki Radojković, Hadžić, Kruljac (vsi Hrvaška). Budućnost: Mihailović 6, Ross 15 (3:4), Slavković 4 (2:2), Makoundou 2, Grbović 2, Jones 11 (3:5), Williams 13 (3:6), Wright 16, Paul 12 (3:4); Cedevita Olimpija: Stewart 20, Sow 6 (0:1), Radović 5, Cobbs 15 (8:11), Blažič 13 (2:2), Prepelič 7 (4:4), Jones 14 (2:3), Ščuka 2 (2:2); prosti meti: Budućnost 14:21, Cedevita Olimpija 18:23; met za tri točke: Budućnost 7:20 (Ross 4, Paul 3), Cedevita Olimpija 8:24 (Stewart 4, Radović, Cobbs, Blažič, Prepelič); osebne napake: Budućnost 24, Cedevita Olimpija 23.

Ljubljančani so na enem najbolj neugodnih igrišč v ligi ABA pokazali veliko volje za uspehom, kljub okrnjenemu igralskemu kadru – manjkala sta najvišja posameznika Matković in Šaškov – so igrali trdno in pogumno, trezno in organizirano pa so odigrali tudi zaključek tekme. Nadomestili so zaostanek 68:77, ki so si ga gostitelji priigrali na začetku zadnje četrtine, in pokvarili debi slovenskemu strategu Andreju Žaklju na klopi Budućnosti.

Jones je dobro minuto pred koncem zadel za zaostanek 79:78, isti igralec pa je v zadnji sekundi po podaji Justina Cobbsa dosegel koš za 82:81 in izsilil še dodatni prosti met. Jones je tekmo končal s 14 točkami in 11 skoki. Točko več je dosegel Cobbs (6 podaj), prvi strelec Cedevite Olimpije pa je bil JR Stewart z 20 točkami (trojke 4:6).