Po žarku upanja so se vnovič znašli v trdi temi

Prejšnji teden je končno posvetila luč v evropskem predoru Cedevite Olimpije, a so se njeni košarkarji hitro vrnili v trdo temo. V 8. kolu so doživeli še sedmi poraz in zapravili priložnost, da bi prehiteli Brescio. Italijani so jim vnovič pobegnili na dve zmagi prednosti in poglobili njihove težave. Do konca skupinskega dela tekmovanja bodo Ljubljančani odigrali še devet tekem, toda ob takšnih predstavah so možnosti vse manjše.

Kaj se je dogajalo v Stožicah in kako se je Edo Murić po odlični predstavi prelevil v tragičnega junaka? Kako je igro kritično ocenil trener Jurica Golemac?