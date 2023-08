Posebna priloga Košarkarsko SP 2023: Skupaj za Luko Dončića in soborce

Slovenski košarkarji so si po devetih letih čakanja priigrali četrti nastop na svetovnem prvenstvu – po letih 2006, 2010 in 2014 –, na katerem se bodo poskušali vrniti na zmagovalne tirnice. Po lanskem razočaranju na evropskem prvenstvu v Nemčiji jim okoliščine sicer niso najbolj naklonjene, saj se je Goran Dragić dokončno poslovil od reprezentančnega dresa, zaradi skoraj identičnih poškodb pa so na igralnem mestu krilnega centra ostali tudi brez Vlatka Čančarja in Eda Murića. Toda ko je na parketu čarobni Luka Dončić, je vedno vse mogoče. Še posebej, ko je tako motiviran in dobro pripravljen, kot je letos.

Avanturo prvakov stare celine iz leta 2017 bomo seveda vsakodnevno spremljali v Delu, pred začetkom SP, ki ga bodo gostili Japonska, Indonezija in Filipini, pa bomo predstavili njihovo izhodišče in možnosti. Tiskani izdaji Dela bomo v četrtek, 24. avgusta, priložili posebno prilogo Košarkarsko SP 2023, v kateri bo veliko privlačnega branja, popoln spored tekem, slovensko izbrano vrsto, njene dosežke in rekorde na SP ter glavne zgodbe, ki bi lahko zaznamovale letošnji mundial.

Selektor Aleksander Sekulić je v intervjuju razkril ozadje dela slovenske izbrane vrste, predstavljamo pa tudi zgodbo o krstnem nastopu Luke Dončića na svetovnem prvenstvu, zadnjem velikem tekmovanju, ki mu je manjkalo v imenitni karieri. Prav tako bomo predstavili tekmece Slovenije in Okinavo, kjer bo odigrala uvodne dvoboje, zvezdnike SP, favorite prvenstva (kaj pravijo stavnice?), dosedanje dobitnike kolajn in posamične junake ...