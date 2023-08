Za Klemna Prepeliča zdaj ni bratranec, zgolj soborec

V nadaljevanju preberite:

Ob prihodu na Japonsko so se člani slovenske košarkarske izbrane vrste na lastne oči prepričali, kako priljubljen je Luka Dončić v Aziji. Na letališču in pred hotelom ga je pričakala množica občudovalcev v Dallasovih in reprezentančnih dresih s številko 77. V soboto pa bodo kar nekako razdvojeni, saj se bodo Slovenci v zadnjem pripravljalnem nastopu pred svetovnim prvenstvom pomerili z japonsko selekcijo v Tokiu. Po njem se bodo preselili v Okinavo, do prve tekme na mundialu proti Venezueli 26. t. m. pa bo ostalo manj kot teden dni.

Popolni ognjeni krst na velikih tekmovanjih letos čaka Gregorja Glasa in Bineta Prepeliča. Slednji je najmlajši med izbranci selektorja Aleksandra Sekulića, kako doživlja priložnost, ki se mu je ponudila? Zakaj so mu v Charleroiju svetovali, naj izgubi nekaj kilogramov? Po kom je podedoval športne gene? Kako se pri igri ujame z Dončićem? Slovenija je predlani gladko premagala Japonce na olimpijskih igrah, zakaj se ji tokrat obeta povsem drugačno delo?