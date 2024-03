Pred slovenskim derbijem Krkini košarkarji preprosto nimajo izbire

V nadaljevanju preberite:

Čeprav so košarkarji Cedevite Olimpije in Krke v tej sezoni odigrali že po 24 tekem v ligi ABA, so dve koli pred koncem podobno na trnih kot prvi dan. Ljubljančani se še vedno borijo za osvojitev četrtega mesta in prednost tekme več v domači dvorani v četrtfinalu končnice, le da njihov najhujši tekmec ni več Zadar, temveč beograjska Mega. Novomeščanom pa še kar gori pod petami. Da bi se ognili končnemu zadnjemu mestu na lestvici, bodo morali danes ob 17. uri odločiti v svojo korist slovenski derbi v dvorani Leona Štuklja.

Zakaj so skrbi Cedevite Olimpije nekoliko manj grenke? Od koga je odvisna Krkina usoda in kakšne kadrovske težave ima za nameček? Zakaj se njen trener Gašper Okorn ne zanaša na tesen poraz v finalu letošnjega pokala Spar? Moštvi sta doslej odigrali 33 medsebojnih tekem v ligi ABA, kakšen je trenutni rezultat? Koliko časa se že nista srečali v Novem mestu? Kaj bo odločilo po oceni Olimpijinega stratega Zorana Martića?