V Stožicah bodo priskočili na pomoč tudi Krki

Pred zadnjimi tremi koli v košarkarski ligi ABA slovenski moštvi še zdaleč nista razrešili vseh ugank. Cedevita Olimpija se bo danes ob 17. pomerila z Mornarjem v Stožicah kot peta na lestvici in ob ugodnem scenariju lahko do konca prehiti Zadar. Ob neugodnem pa lahko zdrsne na šesto stopničko, saj ima Mega le eno zmago zaostanka in boljši medsebojni izkupiček. Krki je po priključitvi Dubaja in napovedi razširitve regionalnega prvenstva na 16 moštev nekoliko lažje, a bo drevi ob 19. uri gostovala pri Igokei z željo, da bi za vsak primer pobegnila od zadnjega mesta.

Predsednik Budućnosti Dragan Bokan, ki se v torek ni udeležil ponovitve seje skupščine lige ABA zaradi nestrinjanja s postopkom pridružitve moštva iz Združenih arabskih emiratov, denimo vztraja, da zgodbe še ni konec. Zakaj? Pred možnimi zapleti bo Cedevita Olimpija poskušala prekiniti niz treh zaporednih porazov. Z zmago nad Mornarjem, ki ga je v gosteh ugnala s 86:74, bi tudi pomagala Krki. Kako? Slovenskih moštev očitno nič ne izuči, kar priča tudi vrstni red na dnu regionalne razpredelnice v prejšnjih osmih letih ...