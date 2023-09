Prestop poletja: Lillard odhaja k Milwaukee Bucks

V ligi NBA je bila želja Damiana Lillarda, da odide iz Portlanda, glavna tema tega poletja. Kot praktično edini kandidat se je omenjal Miami, a vročica ni zmogla pripraviti dovolj dobre ponudbe, ki bi prepričala Portland, da se razidejo z enim najbolj pomembnih igralcev v zgodovini njihove franšize.

V zadnjih dneh se je v ligi NBA šušljalo, da se je skrivnostna nova ekipa vključila v prestopne pogovore, mnogi so v tej vlogi videli Toronto. Milwaukee je prišel iz drugega plana in pripravil posel, ki vključuje še ekipo Phoenix Suns.

Podrobnosti prestopne bombe je razkril novinar ESPN Adrian Wojnarovski:

- Milwaukee Bucks bodo dobili Damiana Lillarda

- Phoenix Suns dobijo Jusufa Nurkića, Graysona Allena, Nasirja Littla in Keona Johnsona

- Portland Trail Blazers dobijo DeAndreja Aytona, Jrueja Holidaya, Toumanija Camaro, izbor v prvem krogu nabora 2029 in dve menjavi izborov na naboru z Milwaukeejem

Za Milwaukee je to velik uspeh, Giannis Antetokounmpo je pred dnevi jasno povedal, da bo pogodbo z ekipo podaljšal le, če bodo ostali resni kandidati za naslov. Vsaj v naslednjih treh ali štirih sezonah z izvrstnim Lillardom to gotovo tudi bodo, so pa izgubili Holidaya, enega najboljših in najbolj raznovrstnih branilcev v ligi.