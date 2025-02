Pri Jordanu Luko podprli z novim oglasom – adijo, teksaška tablica

Za Luko Dončićem in njegovimi soigralci v ekipi Los Angeles Lakers je prva tekma proti moštvu Dallas Mavericks. Dončić je po tem, ko so ga lastniki dallaškega kluba poslali v Los Angeles, sicer zamenjal barvo dresa, a ostal »vroče blago« za marketinške kampanje. Med drugim je eden od ambasadorjev znamke Jordan. To upravlja podjetje Nike, slovenski as pa ima lastno linijo superg – Jordan Luka.

Slovenskega košarkarskega superzvezdnika so pri Jordanu podprli z videoposnetkom, ki namiguje na Dončićevo novo poklicno pot. V videoposnetku, ki se je po omrežju X bliskovito hitro razširil, je videti enega izmed košarkarjevih najljubših avtomobilov, Koenigsegg Regero.

Vozilo je v zaščitnih barvah kluba Los Angeles Lakers, nekdo pa z izvijačem z njega odvije teksaško registrsko tablico s številko 77 in namesto nje namesti kalifornijsko tablico z enako številko.

Med menjavo registrskih tablic se predvaja glasba Georga Straita All My Ex's Live in Texas (Vsi moji bivši oziroma bivše živijo v Teksasu). Videoposnetek se zaključi z velikim rdečim napisom Full tank. No mercy! (Poln rezervoar. Brez milosti!) Luka ga je očitno upošteval, saj je na prvi tekmi proti svoji nekdanji ekipi dosegel trojni dvojček.

Tudi pri Jordanu so tako na poseben način nakazali novo ero za Luko Dončića in moštvo Los Angeles Lakers. Dončić se je z avtomobilom pripeljal tudi na tekmo proti Mavericksom.