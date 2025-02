Dončić gosti Dallas, soigralci pričakujejo ognjemet (V ŽIVO)

Od trenutka, ko se je Dallas odrekel Luki Dončiću in ga poslal v Los Angeles, je 26. februar debelo podčrtan v koledarjih košarkarskih navdušencev. Prva priložnost za maščevanje se Dončiću ponuja proti zdesetkanemu Dallasu, ki bo brez Anthonyja Davisa. Sobotno strelsko prebujenje slovenskega zvezdnika napoveduje odličen košarkarski večer v LA-ju.

»Luka bo pripravljen, čeprav mu bo malo čudno igrati proti nekdanjim soigralcem. Večkrat sem bil v tem položaju, občutiš nekaj nelagodja, posebej če preteče tako malo časa. Luka je drugačen, od Madrida naprej je navajen vsega in tudi tokrat bo zagotovo nared,« je prepričan trener J.J. Redick.

Odlično tekmo pričakuje tudi Dorian Finney-Smith, še en nekdanji član Dallasa: »Res komaj čakam to tekmo, poskušal sem se zadržati, da ne bi na Luka naložili preveč pritiska, a komaj čakam. To bo posebna tekma, Luka je pripravljen, boste videli.« Priljubljeni Doe Doe, eden Dončićevih najboljših prijateljev v Teksasu, je bil v veliko pomoč pri prilagajanju Luka na novo okolje. »Veliko treniram z njim, videl sem, da z njegovim metom ni nič narobe, bilo je le vprašanje časa, kdaj bodo začeli leteti skozi obroč. Vsi so pričakovali, da bo eksplodiral že takoj, a ni igral od božiča, težko je takoj doseči 30 točk, 10 skokov in 10 asistenc, vseeno je tudi on človek,« pravi eden najbolj vsestranskih in koristnih igralcev v rotaciji Jezernikov.

Dallas brez pravega centra

Da bo današnji večer nekaj posebnega, menijo tudi ljubitelji stav. Od nedelje zjutraj, ko so velike stavniške hiše objavile kvote na dosežene točke Dončića proti Dallasu, se kvota za doseženih 40 točk ali več vztrajno niža, kar pomeni, da je veliko igralcev vplačalo to stavo.

»Za to tekmo bi si kupil vstopnico v prvi vrsti, to bo neverjetno,« je takoj po menjavi dejal tudi zvezdnik Minnesote Anthony Edwards. Ker danes in jutri njegovo moštvo ne igra, bo res lahko iz prve vrste pospremil predstavo slovenskega zvezdnika. Kako dobra bo, bo pokazalo sredino jutro. Nekdanje moštvo bo zdesetkano, ob Davisu sta poškodovana tudi Daniel Gafford in Dereck Lively, Dallas bo igral brez pravega centra, vprašljiv je tudi PJ Washington.