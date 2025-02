Dončića presenetilo vprašanje o hčerki

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je odigral prvo tekmo v dresu moštva Los Angeles Lakers proti svojim nekdanjim delodajalcem Dallas Mavericks v ligi NBA. Čeprav se je ob zmagi s 107:99 izkazal s trojnim dvojčkom (19 točk, 15 skokov in 12 podaj), je na novinarski konferenci priznal, da večino časa sploh ni vedel, kaj počne na parketu.

»Če sem iskren, ne vem, kako je bilo. Nekaj trenutkov je bilo res čudnih, sploh nisem vedel, kaj počnem tam zunaj. Zato sem vesel, da smo zmagali,« je priznal ljubljanski as, ki bo pojutrišnjem praznoval 26. rojstni dan. Vesel je bil, da je v zadnji četrtini ekipo iz godlje potegnil 40-letni LeBron James. O sodelovanju z velikim ameriškim zvezdnikom je dejal, da napreduje, a da je potrebna potrpežljivost. Časa pred končnico je namreč še dovolj.

Kar zadeva dvoboj z Dallasom, se ga ni dobro spomnil. »Veliko je bilo čustev. Bil sem zaspan. Bilo je precej drugačno vzdušje, velikokrat sploh nisem vedel, kaj počnem. Vesel sem, da je tekme konec,« je vnovič poudaril Dončić in dodal, da mu bodo tovrstne tekme pomagale v prihodnosti in da se bo navadil na položaj, v katerem se je znašel.

Spodbudo soigralcev vsekakor ima. »Slišal sem Doda (soigralec Dorian Finney-Smith), kako je rekel, da mi krijejo hrbet. Sijajno je, ves čas me spodbujajo, četudi ne igram dobro.«

Kot je izpostavil, se še nikoli ni srečal s podobnim položajem, na ogrevanju pa s pogledom ni iskal vodilnih mož Dallasa in predvsem predsednika košarkarskih operacij Nica Harrisona, ki se je pred dobrimi tremi tedni podpisal pod presenetljivo menjavo z Los Angelesom.

»Ne znam razložiti, kakšna čustva je tekma vzbudila v meni, ko sem videl svoje nekdanje soigralce. Skupaj smo šli že skozi hujše stvari. Veste, da je Kyrie Irving moj brat. Povezana sva še precej bolj od same košarke. Lepo jih je bilo videti,« je o igranju proti svojim nekdanjim soigralcem dodal Dončič.

»Menim, da bo trajalo še precej časa, da bom zadevo pustil za sabo. Ni ravno idealno, a kot sem že povedal, sem srečen, da je tekme konec. Veliko je čustev, a gremo korak z korakom. Vsak dan je malce boljše,« je razkril slovenski as, ki ga je ob koncu presenetilo še vprašanje, kaj bi svetoval svoji hčerki, če bi se tako kot on znašla na razpotju oziroma pred veliko tranzicijo v življenju, ko bo odrasla: »Zdaj ste me pa dobili. Svojo hčerko bom vselej podpiral pri vseh stvareh, ki se jih bo lotila. Vesel sem, da jo bom gledal med odraščanjem, name se bo lahko vselej zanesla.«

Luko pohvalil tudi LeBron James

Svoje misli o Dončićevem položaju je pristavil tudi LeBron James. »S tem se je spopadel najbolje, kot se je lahko. Jasno je, da je prisotnih veliko čustev,« je pojasnil 40-letni Američan in pribil: »Toliko vsega žrtvuješ za franšizo, navežeš se nanjo skozi vse ovire na poti. Z njimi je igral v finalu. Odrasel je iz 19-letnega fanta v moža z družino. Vse to je dal skozi z nekdanjimi delodajalci. Normalno, da je prisotnih veliko čustev, ko se odločijo iti naprej brez tebe. V glavi je imel zagotovo veliko misli, ki niso povezane s košarko. Ob vsem tem povedanem se je izjemno spopadel s položajem.«

Naslednja tekma Jezernike čaka v noči na petek, ko bodo v svoji dvorani gostili Minnesoto Timberwolves.