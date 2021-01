Prva ovira za evropske prvake za OI bo 30. junija Angola

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je potrdila razporede olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev za letošnje igre v Tokiu, ki bodo med 29. junijem in 4. julijem. Slovenija si bo premierni nastop na OI skušala priboriti v Kaunasu v konkurenci Angole, Poljske, Litve, Venezuele in Južne Koreje, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije.



Kvalifikacijski turnirji bodo potekali še v Splitu, Beogradu ter kanadski Victorii. Na olimpijske igre se bodo uvrstili zmagovalci iz vsakega prizorišča.



Fiba je že 24. januarja lani določila tekmece in gostitelje olimpijskih kvalifikacij, ki jih je morala potem zaradi pandemije novega koronavirusa, ki je bil vzrok za prestavitev OI v japonski prestolnici, prav tako preložiti.



Slovenija bo tako prvo kvalifikacijsko tekmo za olimpijski turnir odigrala v predtekmovalni skupini B v Kaunasu v sredo, 30. junija, tekmica bo Angola, naslednji dan pa še Poljska.



Po prostem dnevu se bodo slovenski igralci, če bodo v skupini osvojili prvo ali drugo mesto, v polfinalu 3. julija srečali z eno od najboljših dveh ekip iz skupine A, v kateri so gostiteljica Litva, Venezuela in Južna Koreja. Finalni obračun za nastop na OI bo 4. julija.



V Tokio so se že uvrstile Španija, Francija, ZDA, Argentina, Avstralija, Nigerija, Iran in Japonska.



Spored tekem v Litvi



Skupina A: Litva, Južna Koreja, Venezuela

Skupina B: Poljska, Slovenija, Angola



29. junij: Litva – Venezuela, Poljska – Angola

30. junij: Venezuela – Južna Koreja, Angola – Slovenija

1. julij: Južna Koreja – Litva, Slovenija – Poljska

3. julij: polfinalni tekmi (A1 : B2 in A2 : B1)

4. julij: finale

