Reklamni napis poškodoval zvezdnika Virtusa: To se v ligi NBA ne dogaja

Novi trener italijanskega prvoligaša Virtusa, španski selektor Sergio Scariolo, ni najbolje začel svoje nove avanture v domovini. Kljub zmagi na superpokalnem obračunu z Derthono Basketom (74:66) se je Scariolo jezil nad poškodbo zvezdniške okrepitve Ekpeja Udoha.



Nigerijski center, ki je v ligi NBA nosil drese Golden Stata, Milwaukeeja, Los Angeles Clippers in Utaha, si je tako hudo poškodoval koleno, da je zanj prva sezona v Bologni že skoraj gotovo končana. Med odrivom je zaslugi reklamnega napisa, ki krasi raketo pod košem, prišlo do usodnega giba.



{embed_twitter}https://twitter.com/Eurosport_IT/status/1439315705539842053{/embed_twitter}



»To je nekaj dramatičnega za prihodnost ekipe. To je zelo težka poškodba. Udoh je za nas ključen igralec. Upam, da bo to opomin – igralce je potrebno spoštovati. Tu je polepljeno celotno igrišče. V ligi NBA se to ne dogaja,« je bentil Scariolo.

Udoh že opozarjal na težave

Zanimivo je, da je bil ravno Udoh pred leti še kot član Fenerbahčeja med najglasnejšimi kritiki vodstva evrolige, potem ko so košarkarjem hude težave povzročale drseče nalepke na igriščih.



»Bi lahko našli boljše nalepke oziroma zamenjavo za tiste, ki so zdaj na igrišču?!?! Podpisani: zaskrbljeni član Ekpe,« je prek twitterja decembra leta 2016 sporočil Udoh, ki pa je kljub kampanji, v kateri je sodelovalo več znanih košarkarjev, slabih pet let kasneje sam potegnil najkrajši konec na italijanskem parketu.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: