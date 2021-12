Še štirje pozitivni pri Real Madridu, v karanteni tudi Prepelič in Tobey

Dan potem, ko je klub razkril, da sta pozitivna člana nogometne ekipe Luka Modrić in Marcelo, je moral Real Madrid v javnost poslati novo sporočilo, v katerem dodaja, da so v karanteni še Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo in Andrej Lunin. Pozitivna sta tudi trener Davide Ancelotti, sin trenerja Carla Ancelottija, in eden od članov strokovnega štaba, je še zapisal klub.

Vsi omenjeni bodo izpustili tekmo 18. kola španskega prvenstva proti Cadizu, ki je odgovorni zaenkrat ne nameravajo preložiti.

Real Madrid ni edini klub v Španiji, ki ima težave z okužbami. Košarkarji Valencie, med njimi tudi slovenska reprezentanta Klemen Prepelič in Mike Tobey, so že nekaj dni v karanteni, zdaj pa so se okužbe preselile tudi med člane nogometne ekipe, poročajo španski mediji.