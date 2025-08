Dončić je izbral Los Angeles, postal bo rekorder lige NBA

V Los Angelesu so nestrpno odštevali dneve do prvega avgustovskega vikenda, ko so pravila dovoljevala Luki Dončiću, da podpiše novo pogodbo. Veljavna pogodbo, podpisal jo je še v Dallasu, se mu izteče po sezoni 2025/26, Luka pa se je pričakovano odločil za nadaljevanje sodelovanja z LA Lakers.

Preberite, katere možnosti je Dončić imel na mizi:



Lahko bi podpisal štiriletno pogodbo, a se je odločil za krajšo različico, ki mu bo prinesla še več denarja. Luka je podpisal triletno pogodbo v višini 165 milijonov dolarjev, na leto bo zaslužil 55 milijonov dolarjev, s tem da se zadnjemu letu lahko odpove. »Hvaležen sem Los Angeles Lakers, igralcem in navijačem, da so mene in mojo družino sprejeli s toliko toplote in prijaznosti od prvega dne. To je neverjetna organizacija, verjamem, da gradimo nekaj posebnega. Še naprej se bom trudil, da Los Angelesu prinesem nov naslov,« je ob podpisu pogodbe povedal Dončić.

Luka Dončić se je pričakovano odločil za triletno pogodbo. FOTO: Katelyn Mulcahy/AFP

Če bi se Dončić tretjemu letu pogodbe odpovedal, bi poleti 2028 lahko podpisal nov dogovor, takrat bo že dopolnil 10 let igranja v ligi NBA in bo upravičen do najvišje mogoče pogodbe, po kateri mu pripade 35 % celotne plačne mase moštva. Glede na rast prihodkov lige NBA se t.i. salary cap vsako leto poviša za 10 odstotkov, zato bo imel Luka poleti 2028 na mizi astronomsko pogodbo: v petih letih bo pri Los Angeles Lakers zaslužil kar 417 milijonov dolarjev. Če bo šlo vse po sreči, seveda, a Dončić veliko skrbi glede tega najbrž nima, v ligi NBA se vedno najde kakšno moštvo, ki je supervzezdnikom (tudi poškodovanim) pripravljeno ponuditi najvišjo možno pogodbo.

Luka bi v tem primeru poleti 2028 podpisal rekordno pogodbo v zgodovini lige NBA in postal prvi košarkar v ligi, ki bo na tekmo zaslužil več kot milijon dolarjev.

Generalni menedžer moštva Rob Pelinka, tudi arhitekt menjave za Dončića, je ob podpisu nove pogodbe povedal: »Luka je eden najbolj posebnih igralcev na planetu, je pravi ubijalec na parketu, hkrati pa izjemen človek izven dvorane in pomemben del skupnosti. Predvsem pa pooseblja našo željo po naslovih, ki bo za vedno ostala ključni del Los Angeles Lakers.«

Dončić se bo zdaj vrnil v Slovenijo in v začetku prihodnjega tedna okrepil slovensko reprezentanco, ki je zaključila drugi sklop priprav na evropsko prvenstvo.