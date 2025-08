Kjer se pojavi Luka Dončić, ga spremlja evforija (VIDEO)

V zadnjih dneh je Luka Dončić znova zelo »vroča roba« v ligi NBA. Po odmevnih nastopih v New Yorku, kjer je obiskal bejzbolsko tekmo NY Yankees in podpisoval drese, je obiskal tudi znano igrišče v Chicagu. Luka je na turneji znamke Air Jordan, katere ambasador je.

»Ko vidim vse te mlade košarkarje, ki imajo tako veliko željo in obožujejo košarko, sem še bolj motiviran,« je v Chicagu povedal Luka in doživel izjemen sprejem. Varnostniki so ga v predsedniškem slogu pripeljali na igrišče, kjer je nato pokazal nekaj trikov in pospremil tekme mladih košarkarjev.

Zadnji del ambasadorske turneje Dončića čaka v Los Angelesu, danes lahko v Kaliforniji podpiše tudi novo pogodbo z LA Lakers. Moštvo glede tega zagotovo nima nobenih pomislekov, poroča Ramona Shelbourne, novinarka mreže ESPN, tudi glede zavezanosti Dončića naj ne bi bilo nobenega dvoma.

»Luka se mi letos spet zdi takšen, kot ko je prišel v ligo NBA. Spet je tisti mladenič z veliko lakoto v očeh, to je pravi čas, da postane MVP lige,« pa dobro sezono Ljubljančanu napoveduje Draymond Green.