Sijajen večer Luke Dončića in zmaga Dallasa

Ko ima svoj večer Luka Dončić, ga je skoraj nemogoče zaustaviti. In takrat košarkarjem moštva Dallas Mavericks zmaga v ligi NBA pravzaprav ne more uiti. Tako je bilo tudi tokrat, ko so Teksašani pred svojimi navijači s 117:112 premagali igralce kluba Portland Trail Blazers.

Največ zaslug, da je zmaga ostala doma v American Airlines Centru, je imel prav Dončić, ki je v razprodani dvorani pred 20.277 gledalci zablestel s tretjim trojnim dvojčkom v tej sezoni. Slovenski zvezdnik je v 38 minutah dosegel kar 42 točk (prosti meti: 15:18, za dve: 12:17, za tri: 1:5), poleg tega je zbral še 13 skokov, deset asistenc, eno blokado, dve ukradeni žogi, dve pa je tudi izgubil.

Kakor kratek sprehod po parku

»Vrnili smo se po dveh bolečih porazih in prikazali zelo dobro predstavo. Ko igramo tako, kot smo tokrat, nas je zares težko premagati. Čeprav na prejšnjih dveh tekmah nisem igral najbolje, so me navijači glasno podpirali, za kar sem jim zelo hvaležen,« je po zmagi povedal 23-letni Ljubljančan, ki ga je pohvalil tudi Jason Kidd, trener Dallasa, rekoč: »Luka je dosegel 42 točk, trojni dvojček, to je zanj kot kratek sprehod po parku.«

Zelo dobro sta odigrala tudi Lukova ameriška soigralca Spencer Dinwiddie in Christian Wood, ki sta k uspehu prispevala 20 oziroma 19 točk. Oba sta iz igre zadela sedem od enajstih poskusov, Dinwiddie je bil še posebej natančen izza črte za tri točke (6:8).

Luko Dončića (na fotografiji ga ovira Damian Lillard) so poskušali ustaviti na vse mogoče načine. FOTO: Tom Pennington/AFP

Najbolj učinkovita pri Portlandu sta bila Američana Jerami Grant in Damian Lillard, ki sta dosegla 37 oziroma 29 točk. Jusuf Nurkić, orjak iz BiH, je pri gostih izpustil že tretjo zaporedno tekmo.

Drugi izidi – Los Angeles Clippers : Brooklyn Nets 95:110, Washington Wizards : Utah Jazz 121:112, Detroit Pistons : Boston Celtics 108:117, Indiana Pacers : Toronto Raptors 118:104, Philadelphia 76ers : Atlanta Hawks 121:109, Miami Heat : Charlotte Hornets 132:115, New Orleans Pelicans : Houston Rockets 119:106.