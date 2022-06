Slovenci v 3x3 na EP, Slovenke neuspešne

Slovenska moška članska reprezentanca v košarki 3x3 se je uvrstila na evropsko prvenstvo, ki ga bo med 9. in 11. septembrom gostil avstrijski Gradec. Slovenke pa so obstale v četrtfinalu kvalifikacijskega turnirja v izraelskem Tel Avivu. Moška zasedba v postavi Stojan Đekanović, Jure Ličen, Gašper Jordan Rojko in Jakob Strel so bili v skupinskem delu z 22:12 najprej boljši od Portugalcev, nato pa so morali priznati premoč gostiteljem turnirja. Izraelci so bili boljši z 21:15.

Slovensko reprezentanco je v četrtfinalu čakala zasedba Francije. Po drami so Slovenci prišli do zmage po podaljšku s 16:14, junak je bil Strel. V polfinalnem dvoboju proti Švici, ki je prinašal nastop na evropskem prvenstvu, so Slovenci leteli po igrišču. Končna zmaga z 21:17 je bila glede na mladost slovenske zasedbe kar malce presenetljiva, a povsem zaslužena. Ob Slovencih so se na evropsko prvenstvo uvrstili še Izraelci. Ženska reprezentanca v postavi Maja Jakobčič, Lea Mehle, Urša Žibert in Lejla Pamić se je sicer borila in pokazala všečno igro, a se je na igrišču poznalo pomanjkanje izkušenj. V skupinskem delu so tako z 10:21 morale priznati premoč Izraelu, v četrtfinalnem dvoboju pa so bile od Slovenk z 20:16 boljše Portugalke.

»Pred turnirjem smo si seveda potihem želeli preboja na evropsko prvenstvo. Je pa dejstvo, da niti sami nismo dobro vedeli, kam sodimo. Imamo namreč na novo sestavljeno, zelo mlado ekipo z dvema igralcema, ki bosta letos nastopala še v reprezentanci do 23 let. V skupinskem delu smo se nekoliko tipali, proti Francozom in Švicarjem pa odigrali odlično,« je po koncu turnirja dejal Matic Vidic, selektor reprezentanc v košarki 3x3. »Tudi dekleta niso igrala slabo. Pozna se jim pomanjkanje izkušenj na tej ravni. Nadaljevale bodo z nastopi v ligi narodov in prepričan sem, da bomo tudi žensko košarko 3x3 kmalu vrnili tja, kamor sodi,« je še dodal Vidic.