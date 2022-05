Slovenski košarkarski reprezentant padel na dopinški kontroli

Dejan Mlakar, slovenski reprezentant v košarki 3x3, je padel na dopinški kontroli. V njegovem vzorcu, ki so mu ga odvzeli avgusta lani na finalnem turnirju državnega prvenstva v Ljubljani, so odkrili turinabol, ki je v športu prepovedan.

Mlakar je bil član moštva Ljubljana East, v katerem so bili še Tjaž Rotar, Stojan Đekanović in Edis Mahmutović. Na državnem prvenstvu so si priigrali tretje mesto. V košarki je zdaj 40-letni igralec navduševal predvsem v dresu Slovana, v državnem prvenstvu je bil tudi član domžalskega Heliosa, Kopra, Šenčurja ter nazadnje Parkljev in Litije v 2. SKL.

Mlakarju so izrekli dveletno prepoved tekmovanj in mu prečrtali vse rezultate, dosežene po 13. avgustu. Plačati bo moral tudi stroške postopka v višini 1000 evrov. Suspenz mu bo potekel 24. septembra 2023.