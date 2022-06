Tobey: Hrvaška ima zelo dobro in nadarjeno ekipo

Slovenski košarkarski reprezentant Mike Tobey je prepričan v zmago slovenske košarkarske reprezentance v četrtek proti Hrvaški v razprodani dvorani Arene Stožice.

»Pred nami je zelo pomembna tekma. Če se želimo uvrstiti v drugi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo, moramo zmagati. Hrvaška ima zelo dobro in nadarjeno ekipo,« je dejal. »Lansko poletje smo pokazali, kje smo najbolj močni in naša naloga je, da nadaljujemo s takšnimi predstavami. Vztrajati moramo pri naši igri. Veliko moramo teči ter pametno igrati na obeh straneh igrišča,« je pred četrtkovim obračunom dejal Tobey, v ZDA rojeni naturalizirani slovenski košarkar.

Dvorana Stožice je pripravljena na četrtkov košarkarski spektakel med Slovenijo in Hrvaško. Tudi člani reprezentance že odštevajo ure do začetka sosedskega obračuna. Varovanci selektorja Aleksandra Sekulića se zavedajo pomembnosti dvoboja. Uvodni sodniški met v razprodanih Stožicah bo v četrtek ob 20.15 uri

Obvestilo navijačem: Poskrbite za pravočasen prihod na tekmo Košarkarska zveza Slovenije je vse navijače in ljubitelje košarke, ki so med srečneži, ki si bodo lahko v četrtek v živo v dvorani Stožice ogledali tekmo košarkarskih reprezentanc Slovenije in Hrvaške, pozvala, naj poskrbijo za pravočasen prihod na tekmo. Slovenci na čelu z Luko Dončićem in Goranom Dragićem bodo igrali v razprodanih Stožicah. »Poskrbite za pravočasen prihod na tekmo! V Stožicah se bo začelo dogajati že ob 18. uri, dvorana pa bo za gledalce odprta od 18.15. Na ploščadi bo potekalo kar nekaj aktivacij in v izogib gneči pridi malo prej, dolgčas ti zagotovo ne bo,« ob tem pozivajo pri KZS. Parkirišče za obiskovalce v garažni hiši bo sicer na voljo skozi vhod P1 in P2. Močno pa priporočajo uporabo mestnega prometa. Ob 20. uri bo šlo zares, »zato te takrat pričakujemo na svojem sedežu, kjer te bo že čakala malenkost, ki jo boš lahko uporabil, ko bo zaigrala slovenska Zdravljica«, so predstavniki košarkarske zveze pozvali k ogledu košarkarskega spektakla.

Slovenci so po novembrskih zmagah nad Hrvaško in Švedsko februarja doživeli dva poraza proti finski izbrani vrsti. Po štirih odigranih tekmah v kvalifikacijski skupini C je Finska zbrala tri zmage in en poraz, Slovenija in Švedska imata po dve zmagi in dva poraza, Hrvaška pa zmago in tri poraze. Vse štiri ekipe bodo tako v prihodnjih dneh bile hud boj za prva tri mesta na lestvici, ki vodijo v drugi del kvalifikacij.

Za konec bodo Slovenci 3. julija gostovali še na Švedskem.

Slovenija in Hrvaška imata bogato zgodovino medsebojnih tekem. Odigrali sta jih namreč že 36, med drugim tudi svojo prvo meddržavno leta 1992. Na devetnajstih tekmah so se zmage veselili Hrvati, na sedemnajstih Slovenci. Slovenski košarkarski reprezentanti so dobili tudi zadnji medsebojni dvoboj v prvem krogu aktualnih kvalifikacij. V Zagrebu je bilo tesnih 76:74, obe reprezentanci pa sta nastopili v precej spremenjenih zasedbah, kot bosta pritekli na parket dvorane Stožice.