Celo Jazz razglašen proti razigranemu Dončiću (VIDEO)

Dončić se je poigraval s tekmeci. FOTO: Kevin Jairaj/USA Today Sports

Prekinjen niz Utaha

Luka je spet v odlični formi. FOTO: Kevin Jairaj/USA Today Sports

​Brooklyn Nets - New York Knicks 114:112

Toronto Raptors - Washington Wizards 103:101

Dallas Mavericks - Utah Jazz 111:103

(Luka Dončić: 31 točk, 9 skokov, 8 podaj v 35:53 minute za Dallas)

Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings 116:106

Oklahoma City Thunder - Detroit Pistons 108:132

San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 101:125

Houston Rockets - Phoenix Suns 130:133

Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA s 111:103 premagali Utah Jazz, znova je blestel slovenski biser. Dosegel je 31 točk, devet skokov in osem podaj. Pri gostih je bil najboljšiz 28 točkami.Dallas je dosegel peto zaporedno zmago in 28. na 49 tekmah in je na dobri poti v končnico na sedmem mestu zahodne konference. Dončić je na igrišču American Airlines Centra prebil 36 minut, met iz igre je imel 11/26, za tri točke 6/11, zadel je vse tri proste mete. Vpisal je še devet skokov, od tega sedem v obrambi. Imel je še štiri izgubljene žoge in dve osebni napaki.Pri Dallasu jedosegel 23 točk,20,17 in16.je poškodovan.Dončić in druščina so prekinili serijo devetih zmag Utaha, najboljšega moštva v ligi. Dallas ga je premagal prvič v tretjem poskusu. »Vsi smo bili prepričani, da nam bo uspelo,« je dejal Dončić: »Vsako moštvo v NBA je premagljivo. To je bila velika zmaga za nas, saj je Jazz vodilni v konferenci,« je bil zadovoljen Dončić, ki ima povprečje 28,6 točke na tekmo in je peti v ligi. Pri asistencah je z 8,8 četrti.Trenerje bil ponosen na obrambo, ki je tekmeca, ki v povprečju dosega 117,2 točke, pustila pri 103 točkah, kar je najmanj v skoraj dveh mesecih.Kljub porazu ima Jazz še vedno najboljše razmerje med zmagami in porazi v ligi (38:12). Dallas bo v noči na četrtek gostoval pri teksaškemu tekmecu Houston Rockets.