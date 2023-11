Tudi Orlandu je Dončić pokazal, kdo je pravi čarovnik

Dober uvod v sezono za Dallas se nadaljuje, v noči na torek so proti Orlandu s 117:102 dosegli še šesto zmago na sedmih tekmah, doslej jih je premagal le aktualni prvak Denver. Dallas tudi tokrat tekme ni začel najbolje, v drugem polčasu pa se je vrnil v igro in v zadnji četrtini uprizoril preobrat. V tem delu igre je Luka Dončić dosegel 12 od svojih 29 točk.

Po domači tekmi s Charlottom so se košarkarji Dallasa odpravili na pot na Florido in gostovali pri čarovnikih iz Orlanda, ki so na začetku te sezone neugoden tekmec. V prvem polčasu Mavsi niso našli recepta zanje, trdna obramba Orlanda jim je povzročala preglavice, izgubljali so žoge, Orlando pa je iz protinapadov polnil mrežico ekipe iz Teksasa, razpoložen je bil predvsem Mo Wagner.

Met za tri točke je Luku na začetku sezone stekel. FOTO: Mike Watters/Reuters

V drugem polčasu se je prebudil Dončić, v tretji četrtini je zaradi udarca v glavo moral celo v garderobo, a se je nato vrnil na parket in skupaj s Kyriejem Irvingom znova zablestel. V zadnji četrtini je Dallas uprizarjal čarovnije po nareku Dončića in dvomestni zaostanek iz prvega polčasa se je spremenil v zanesljivo zmago za ekipo Jasona Kidda.

Luka je tekmo končal z 29 točkami, 3 skoki in 6 asistencami, iz igre je metal 9/17, razpoložen je bil tokrat pri metu za tri točke (50 %, 5/10). Kot se mu letos pogosto dogaja, pa tudi tokrat ni bil najbolj previden pri igri z žogo, izgubil jih je šest. Izkazal se je tudi Irving, ki je 21 točkam dodal 10 asistenc. Tim Hardaway Jr. je 21 točk prispeval s klopi.

Pri Orlandu je bil najbolj razpoložen Paolo Banchero z 22 točkami, Cole Anthony in Mo Wagner sta jih po 19 dosegla s klopi.

»Velikokrat smo že dejali, da ta naveza deluje, le nekaj časa sta potrebovala,« je po dvoboju o dvojcu Dončić-Irving povedal Kidd in nadaljeval: »Luka predstavlja težavo za ekipe, ko ga podvajajo, Kyrie in ostali pa to s pridom izkoriščajo. Vendar tudi Kyrie lahko igra v 'pick and rollu' z vsemi fanti in išče boljši položaj tako zase kot zanje v napadu. Luka že tako zadeva in orkestrira napade ter lahko najde prostega soigralca.«

Dallas bo znova v akciji v noči na četrtek, ko bodo gostili ekipo Toronta.

Harden debitiral s porazom

Prvič po odmevnem prestopu iz Philadelphie v Los Angeles k ekipi Clippers je zaigral James Harden. Nekdanji MVP lige debija v dresu Clippersov ne bo ohranil v najboljšem spominu, izgubili so v slovitem Madison Square Gardnu proti NY Knicks s 111:97. Harden je na prvi tekmi dosegel 17 točk, tri skoke in šest asistenc.

Pri Clippsih so v prvi peterki zdaj Russ Westbrook, Kawhi Leonard, Paul George, James Harden in Ivica Zubac, ki so jo navijači na družbenih omrežjih nekoliko posmehljivo poimenovali all-star peterka 2018. Čas bo pokazal, kako daleč lahko zvezdniki v zrelih letih pridejo v letu 2023.

Izidi lige NBA:

Detroit Pistons - Golden State Warriors 109:120

Indiana Pacers - San Antonio Spurs 152:111

Orlando Magic - Dallas Mavericks 102:117

(Luka Dončić: 29 točk, 6 podaj, 3 skoki v 35:09 minute za Dallas)

Philadelphia 76ers - Washington Wizards 146:128

Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks 125:129

Miami Heat - Los Angeles Lakers 108:107

New York Knicks - LA Clippers 111:97

Chicago Bulls - Utah Jazz 130:113

Houston Rockets - Sacramento Kings 122:97

Minnesota Timberwolves - Boston Celtics 114:109 (podaljšek)

Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks 126:117

Denver Nuggets - New Orleans Pelicans 134:116