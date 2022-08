Ugnali Francijo in se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva

Slovenski košarkarji do 18 let se po izjemni zmagi 58:57 nad Francijo veselijo uvrstitve v polfinale evropskega prvenstva v Izmirju. Hkrati so si priigrali tudi vozovnico za svetovno prvenstvo do 19 let, ki bo na sporedu prihodnje leto na Madžarskem. V sobotnem polfinalu se bodo pomerili z zmagovalcem četrtfinalnega dvoboja med Turčijo in Litvo.

Slovenski mladci so po uvodnem porazu s Srbijo ter zmagah nad Češko in Grčijo v skupinskem delu EP v osmini finala ugnali Hrvaško s 85:83, v četrtfinalu pa so uprizorili še eno dramo. Večji del tekme so zaostajali za francoskimi vrstniki, v drugem polčasu pa s srčno in bojevito igro stopnjevali zasuk.

Slabe pol minute pred koncem je Francija še vodila 57:55, ko se je slovenska četa po minuti posveta s trenerjem Danijelom Radosavljevićem podala v svoj zadnji napad. Po podaji Nala Belka je Gašper Škorjanc šest sekund pred koncem zadel za tri točke in za uvrstitev v polfinale. Strelci za Slovenijo: Osojnik 8, Zemljić 11, Samar 3, Zulić 6, Lampret, Škorjanc 14, Mivšek 5 (7 skokov), Kočevar, Petrovič 4, Belko 7.