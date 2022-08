Upi v Celju prebijajo led za glavne zvezdnike

V nadaljevanju preberite:

Slovenski košarkarji so bili že v preteklosti podobni kameleonom, saj pogosto menjavajo barve. Ko igrajo v popolni zasedbi, dobijo živahne odtenke in so skoraj nepremagljivi, ko manjkajo glavni aduti, njihova koža postane dolgočasno rjava in tako tudi njihove predstave. Zato si v četrtek nihče ni mogel obetati vrhunskega spektakla že na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom. Zadovoljiti se je moral s tesno zmago nad Nizozemsko s 83:76 in vpogledom v širši nabor reprezentančnih kandidatov. Jutri ob 20.15 naj bi bilo ob soočenju s Črno goro v Celju že marsikaj bolje.

Kaj je selektor Aleksander Sekulić videl med prvim nastopom in kaj gledalci na tribunah? Kako je Slovenija nadomestila manjkajočih 66,4 točke z OI? Mladi dobivajo priložnost v reprezentanci, kaj pa v klubih? Kakšne spremembe si lahko obetamo na drugi pripravljalni tekmi s Črnogorci?