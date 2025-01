V Beogradu je Krka navdušila tudi Olimpijo

Krka je z odlično strelsko predstavo in borbeno igro v obrambi proti mladi zasedbi Mege prekinila niz petih porazov v ligi Aba. Zmagala je s 94:87. Za Novomeščane je to prva zmaga po 29. novembru in četrta v sezoni ter hkrati lepa spodbuda pred nizom štirih dvobojev proti tekmecem po meri v boju za obstanek.

Krka bo naslednji teden gostila Borac, 25. januarja bo igrala v gosteh s Spartakom, 1. februarja doma s Cibono in v 20. krogu pri Studentskem centru. Za razliko od nekaterih prejšnjih tekem, ki jih je Krka odigrala hrabro in dobro, vendar na koncu izgubila, so tokrat varovanci Dejana Jakare znali zadržati priigrano razliko. V vodstvo so prešli v 3. minuti in ga ohranili vse do konca.

Najvišjo prednost 18 točk so imeli v 29. minuti (75:57), Mega pa se je v zadnji četrtini pod deset točk zaostanka spustila šele v zadnji minuti.

Prvo slavje Krke v regionalnem tekmovanju po 29. novembru. Foto Aba

Krka je imela v napadu štiri razpoložene posameznike. Jan Špan je vseh 18 točk dosegel z meti za tri točke (6:14), Miha Cerkvenik je bil z 20 točkami (trojke 3:8, 7 skokov) prvi strelec moštva, Tibor Mirtić je dosegel osebni rekord v ligi Aba (18 točk, met 9:12), Brady Skeens pa je tekmo končal z dvojnim dvojčkom (14 točk, 10 skokov).

Z zmago so Novomeščani razveselili tudi slovenske tekmece iz Ljubljane, Mega se z Olimpijo bori za mesta od 5-8, ki še vodijo v končnico. Prvi štirje (Partizan, Zvezda, Budućnost, Dubaj) se vsaj zaenkrat zdijo nedosegljivi.