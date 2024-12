Na prazničnem meniju najprej Črnogorci, nato še beograjska velikana

V nadaljevanju preberite:

Neizprosen košarkarski ritem tudi ob koncu koledarskega leta ne pojenja. Cedevito Olimpijo v letu 2024 čakajo še tri tekme, današnja s podgoriškim SC Derbyjem bo tudi priložnost, da se od domačih gledalcev za dobra dva tedna poslovijo z zmago. Tivoli je v tej sezoni za tekmece zmajev še neosvojena trdnjava, tudi tokrat proti Črnogorcem iz spodnje polovice lestvice šteje le zmaga. Tudi košarkarje Krke se bodo pomerili s Črnogorci, v Podgorico k Budućnosti se podajajo na misijo nemogoče.

Sredin dvoboj s Turk Telekomom za Cedevito Olimpijo ni prinesel rezultatskega zadoščenja, a je potrdil igralski in karakterni vzpon moštva, ki ni imelo strelskega dne, zmanjkal je poljub sreče, a so jo izzivali vse do zadnjih sekund in bili le za las prekratki. Predaja tudi pri -18 ni prišla v poštev in to je razveselilo trenerja Zvezdana Mitrovića: »Sprejeli smo preveč napačnih odločitev v napadu, mogoče smo tekmo izgubili že v prvi četrtini. A smo vztrajali in se borili do konca, poskusili smo vse, energija je bila prava vseh 40 minut.«

Konkurenca v evropskem pokalu je zgoščena, drugo in sedmouvrščeno moštvo loči le zmaga, o uspehu odločajo malenkosti. Pri Ljubljančanih je tokrat zatajil predvsem met za tri točke. Prvi poraz po 12. novembru je že v vzvratnem ogledalu, pred današnjo tekmo so imeli skoraj tri dni časa za regeneracijo in trening v domačem okolju, kar je v tem obdobju sezone »luksuz«. Derby je sezono začel dobro, v zadnjem obdobju pa nanizal štiri zaporedne poraze in je na lestvici lige ABA le mesto pred Krko, igrali bodo tudi za tekmece iz Novega mesta. In nadaljevali premik po lestvici navzgor, po dvanajstih kolih Olimpija še ni na mestih, ki vodijo v končnico, a za petim Spartakom zaostaja le še za zmago, to pa je že območje, kjer bi se moštvo iz Stožic rado videlo ob koncu rednega dela sezone.