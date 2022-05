V Beogradu niso zablesteli, v Stožicah bodo morali

V nadaljevanju preberite:

Izhodišče košarkarjev Cedevite Olimpije pred drugo tekmo polfinala lige ABA bi težko opredelili za imenitno. Za prvo napredovanje v finale po letu 2011 bi morali dvakrat zapored premagati Crveno zvezdo, s katero so v tej sezoni izgubili ob vseh treh soočenjih. Od združitve ljubljanske Olimpije in zagrebške Cedevite pa so jo ugnali le enkrat v sedmih dvobojih. Če bi številke držale kot pribite, bi Beograjčanom že pripisali sedmi finalni nastop v nizu in šesti naslov prvaka. Na vso srečo pa je košarka zanimiva prav zaradi številnih zasukov. Na enega računajo tudi navijači ljubljanske zasedbe danes ob 18.30 v Stožicah.

