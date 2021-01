V Bostonu Goran Dragić brez tekme

Vodstvo lige NBA je zaradi številnih odstotnih košarkarjev zaradi bodisi okužb z novim koronavirusom bodisi strogih protokolov lige, preložilo dvoboj med Bostonom in Miamijem, ki bi moral biti na sporedu danes ob 1. uri.



The Athletic in ESPN sta pred obračunom sporočila, da en test neimenovanega igralca Miamija, za katerega igra tudi slovenski zvezdnik Goran Dragić, ni dal konkretnega rezultata. Zaradi tega je igralec v samoizolaciji, zavoljo preverjanja bližnjih stikov pa je v karanteni pristal večji del moštva vročice.



Na voljo je bilo manj kot osem igralcev, zaradi česar je dvoboj prestavljen. Boston je na drugi strani zagotovil osem igralcev, potem ko jih je sedem prav tako pristalo v karanteni zaradi vzpostavljenih zdravstvenih protokolov lige, dva košarkarja pa sta poškodovana.



Tudi številni drugi klubi, med njimi tudi Dallas Luke Dončića s štirimi košarkarji v samoizolaciji, imajo zaradi strogih protokolov lige NBA in zdravstvenih organov težave pri zagotavljanju dovolj velikega števila igralcev.



Po informacijah ESPN in The Athletic se nekateri klubi zavzemajo za enotedensko prekinitev rednega dela lige NBA, kar bi omogočilo izboljšanje razmer v zvezi z novim koronavirusom. Vodstvo lige pa o premoru tekmovanja za zdaj ne razmišlja.

