V Dalmaciji vzeli zalet za Umano in Partizan

Po sobotni zmagi v Zadru z 92:77 so košarkarje Cedevite Olimpije prevevali mešani občutki. Prevladovalo je seveda zadovoljstvo, niso pa se mogli ogniti spominu na 5. december, ko so proti istemu tekmecu nenadejano klonili v Stožicah. Brez tega poraza bi bili tretji v ligi ABA z zmago več kot Budućnost, ki se je spotaknila še v črnogorski bitki z Derbyjem (84:89), in bi še bolj vedro razpoloženi vstopili v nov peklenski teden. V sredo bodo na stožiški tekmi evropskega pokala gostili Umano, s katero so v Benetkah izgubili, v nedeljo še Partizan v Tivoliju.

Tudi peti zaporedni uspeh v regionalnem prvenstvu je bil lahko Ljubljančanom v poduk pred najpomembnejšim obdobjem v sezoni. Kaj vse jih še čaka, saj so po dosedanji beri vendarle manj uspešni kot lani?