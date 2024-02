V Teksasu košarkarski šov po domačih in Dončićevih notah

Košarkarji Dallas Mavericks so zanesljivo prišli do jubilejne tridesete zmage v sezoni oziroma četrte v nizu. Pred domačimi gledalci so premagali drugo najboljšo ekipo zahoda Oklahomo City Thunder s 146:111.

Luka Dončić je v dobrih 31 minutah na parketu zbral 32 točk, 8 skokov in 9 podaj. Iz igre je metal 9:14, trojke 4:8. V prvi četrtini je slovenski zvezdnik dosegel 18 točk, v zadnjih 12 minutah pa ga trener Jason Kidd sploh ni poslal na igrišče, saj so imeli Mavs dovolj prednosti.

Dallas se je po številu zmag izenačil s Sacramentom in New Orleansom na šestem mestu, tudi naslednje tri tekme – Washington, San Antonio, Phoenix – pa bo igral v domači dvorani American Airlines.