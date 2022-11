V Tel Avivu so si odprli vrata raja

Slovenska košarkarska reprezentanca je v 3. krogu drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 v skupina J v gosteh v Tel Avivu premagala Izrael s 75:62 (15:18, 38:34, 56:51). Za Slovence, pri katerih sta v kadru le dva s septembrskega EP (Edo Murić in Žiga Samar) se z zmago na široko odpirajo vrata na SP, ki ga bodo gostile Indonezija, Japonska in Filipini. Varovanci Aleksandra Sekulića so po devetih tekmah s šestimi zmagami na lestvici tretji (6-3). Pomembnejša pa je prednost pred Izraelom (3-6), ki ima tri kroge pred koncem tri zmage manj. Danes ob 18.05 bo Švedska (3-5) lovila priključek na tekmi proti Estoniji (2-6). Zmaga Estoncev bi Slovenijo še dodatno približala nastopu na SP. V tej skupini so si Finci (7-1) že zagotovili nastop na SP, Nemci (7-1) pa se bodo tja uvrstili z drevišnjo zmago proti Fincem ali porazom Švedske.

Žiga Samar je zadel eno trojko in k zmagi prispeval 13 točk. FOTO: KZS

Sekulić je v prvo peterko uvrstil Samarja, Murića, Miho Lapornika, Jordana Morgana in Blaža Mahkovica. Večji del prve četrtine pa so njegovi varovanci vodili. Izraelci so po zaslugi boljšega skoka v napadu prišli do drugih priložnosti, posledično ob koncu četrtine povedli in na prvi odmor odšli s prednostjo treh točk (18:15). Miha Lapornik je na začetku druge četrtine zadel šele prvo trojko za Slovenijo, po nekaj raztrganih napadih na obeh straneh pa je nato 29-letni branilec še dvakrat zadel za tri, prednost pa je hitro narasla na deset točk (32:22). Sekulić je moral po delnem izidu Izraelcev s 7:0 zahtevati minuto odmora, ki je ustavila njihov nalet. Slovenija je na daljši odmor odšla s štirimi točkami naskoka (38:34).

Klavžar prevzel odgovornost

V drugem polčasu je za tri dvakrat zapovrstjo zadel tudi Murić in prednost Slovenije povišal na sedem, po treh zaporednih zadetih prostih metih pa na deset točk (49:39). Izraelcem se je v tretji četrtini met iz igre sprva povsem ustavil, in čeprav Slovenija ni blestela, je po petih zaporednih točkah Samarja prednost narasla na +15 (54:39). Domači so zaostanek zmanjšali šele, ko je nekaj minut počitka dobil Samar, Sekulićeva minuta odmora pa tokrat ni presekala Izraelcev, ki so do zaključka tretje četrtine na krilih glasnih domačih navijačev zmanjšali zaostanek na pet točk (56:51).

Izrael : Slovenija 62:75 (18:15, 34:38, 51:56) Shlomo Group Arena, sodniki Lanzarini in Attard (oba Italija), Liszka (Poljska). Izrael: Timor 9 (3:4), Menco 5 (3:3), Dovrat 8, Zalmanson 2, Artzi 7 (2:2), Levi 8 (1:2), Chachashvili 5 (3:4), Ginat 12 (1:2), Misgav 6 (4:4); Slovenija: Klavžar 9, Samar 13 (2:2), Murić 16 (5:5), Lapornik 16 (5:7), Morgan 12 (2:2), Mahkovic 6 (6:6), Prepelič 2, Macura 1 (1:2); prosti meti: Izrael 17:21, Slovenija 21:24; met za dve točki: Izrael 12:29, Slovenija 15:33; met za tri točke: Izrael 7:23 (Ginat 3, Dovrat 2, Levi, Artzi), Slovenija 8:26 (Lapornik 3, Murić 3, Samar, Klavžar); skoki: Izrael 35 (9 + 26), Slovenija 34 (10 + 24); osebne napake: Izrael 21, Slovenija 24.

Na začetku zadnje četrtine je nato odgovornost prevzel 18-letni Urban Klavžar in prednost s trojko sedem minut pred koncem povišal na 63:56, nato pa z dobrim prodorom omogočil še trojko Murića za 66:59. Slovenci niso več dopustili domače vrnitve, z bolj čvrsto igro v obrambi so izsilili nekaj izgubljenih žog domačih, dobro zadevali proste mete, prednost pa tri minute pred koncem povišali na varnih 12 točk za pomembno zmago. Najbolj razpoložena v Tel Avivu sta bila v gostujoči vrsti danes Edo Murić in Miha Lapornik s po 16 točkami, 13 jih je dodal Samar, 12 pa Jordan Morgan. Izraelci, pri katerih je mejo desetih točk presegel le Tomer Ginat (12), so izgubili kar osem žog več od slovenske zasedbe (24:16). Slovenija bo naslednjo tekmo odigrala v ponedeljek v Kopru proti Nemčiji (18.00).