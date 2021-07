V velikem finalu lige NBA tudi Jeleni

V veliki finale lige NBA so se prebili še košarkarji moštva Milwaukee Bucks. Na šesti tekmi zaključnega dvoboja vzhodne konference so v gosteh s 118:107 premagali igralce kluba Atlanta Hawks in serijo dobili s 4:2 v zmagah. Jeleni se bodo v finalu pomeril s košarkarji zasedbe Phoenix Suns, prvaki zahodne konference. Prva tekma bo v noči na sredo v Phoenixu.



Ob odsotnosti prvega zvezdnika, Grka Giannisa Antetokounmpa, ki manjka zaradi poškodbe, sta bila junaka tokratnega dvoboja v olimpijskem mestu ameriška asa Khris Middleton in Jrue Holiday. Prvi je gostiteljem nasul 32 točk in prispeval še sedem podaj, drugi pa je dosegel 27 točk ter po devet asistenc in skokov. Pri Atlanti je bil z 21 točkami najbolj učinkovit Američan Cam Reddish, Srb Bogdan Bogdanović pa je dodal le točko manj. Prvi zvezdnik domače ekipe Trae Young je zbral 14 točk in devet podaj.



Milwaukee, ki se je doslej enkrat veselil končne zmage v ligi NBA (leta 1971), se bo v velikem finalu spoprijel s Phoenixom, ki še nima šampionske lovorike v najmočnejšem košarkarskem tekmovanju na svetu. V letih 1976 in 1993 so sicer Sonca igrala v sklepnem dejanju, vendar pa so morala priznati premoč Bostonu in Chicagu.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: