Valencia bo tudi brez Klemna Prepeliča velik izziv

Napredovanje v osmino finala evropskega pokala so si košarkarji Cedevite Olimpije zagotovili že prejšnji teden, a izzivov jim v zadnjih dveh kolih še zdaleč ne bo manjkalo. V drevišnjem dvoboju z Valencio ob 20. uri in na gostovanju pri že odpisanem Promitheasu prihodnji teden se bodo potegovali za čim višjo uvrstitev v skupini B in čim ugodnejši spored v končnici. Po maratonskih 18 kolih se bodo namreč izločilni dvoboji najboljših osmeric iz obeh skupin v celoti odvijali po šprinterskem sistemu, v katerem bo o zmagovalcu vsakič odločila ena sama tekma na parketu višjeuvrščenega na skupinski stopnji.

Kolikšno bo tokrat slovensko zastopstvo v moštvu Valencie? Kdo bi bil teklmec Ljubljančanov, če bi že danes potegnili črto?