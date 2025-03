Veselje v Stožicah, Olimpija po podvigu med osmerico

Košarkarji Cedevite Olimpije so v osmini finala evropskega pokala v Ljubljani premagali turški Bešiktaš s 96:86 (23:24, 42:49, 68:69). V četrtfinalu se bodo pomerili s turškim Bahčešehirjem, tekma bo prihodnji teden v Istanbulu.

Na slovensko-turškem klubskem obračunu se je od prve do zadnje minute iskrilo na vse strani. Vložek v tekmo je bil ogromen, napredovanje med osem najboljših si je izborila le zmagovita ekipa, na veliko veselje več kot šest tisoč domačih privržencev v Stožicah pa je bila to ljubljanska zasedba.

Cedevita Olimpija je v ligaškem delu v skupini B dosegla deset zmag in doživela osem porazov ter osvojila četrto mesto v skupini B, sredi prihodnjega tedna pa jo v četrtfinalu v Istanbulu čaka nov turški izziv – Bahčešehir.

Ljubljanska ekipa je bila uvodoma v rahlem zaostanku, nato pa je njen voz sredi uvodne četrtine povlekel Francoz Joan Beringer. Po zaslugi njegovih sedmih zaporednih točk so v šesti minuti prvič izenačili (13:13) in nato tudi povedli (15:13). Po zadeti trojki Jake Blažiča za vodstvo z 19:15 je turška klop zahtevala minuto odmora, po njej pa je domača ekipa v osmi minuti znova zaostala (19:20).

FOTO: Aleš Fevžer/KK Cedevita Olimpija

Ljubljanska ekipa je večji del druge četrtine malce tavala na parketu. Najvišji zaostanek si je pridelala v 18. minuti, ko je zaostala 13 točk (34:47), tik pred odhodom na veliki odmor pa se je približala na sedem točk (42:49).

Izbranci 55-letnega črnogorskega strokovnjaka na ljubljanski klopi Zvezdana Mitrovića so v začetku drugega polčasa zaigrali zelo agresivno, kar se jim je obrestovalo. V 25. minuti so se po trojki Alekseja Nikolića približali na dve točki (55:57), minuto kasneje je D.J. Stewart zadel met za tri točke za vodstvo s 58:57, v 29. minuti pa po zabijanju Beringerja povedli z 68:65.

V zelo izenačeni zadnji četrtini so odločale malenkosti, bolj preudarno in modro predstavo pa so prikazali Ljubljančani. Brynton Lemar jih je slabe tri minute pred koncem tekme popeljal do vodstva desetih točk (89:79), lepo prednost pa so kljub permanentnemu pritisku košarkarjev iz Istanbula zadržali do konca napetega in razburljivega dvoboja ter se veselili pomembne zmage.

V ljubljanski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Devin Robinson z 21 točkami, lepemu strelskemu izkupičku je dodal še 13 skokov in tri podaje. Lemar je za zmago prispeval 20, DeVante Jones pa 14 točk.

»Čez celotno tekmo smo držali skupaj in se borili po svojih najboljših močeh. Energija znotraj moštva je bila prava, dodatno moč pa so nam dali tudi naši privrženci, ki nikoli niso obupali. Danes smo spisali zgodovino, po dolgih letih imamo priložnost narediti odmeven izid na evropski sceni,« je po zmagi nad Bešiktašem dejal Robinson.