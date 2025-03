Niso celo leto garali, da bi Turke pričakali z belo zastavo

V nadaljevanju preberite:

Ne glede na razplet današnje tekme si evropska sezona košarkarjev Cedevite Olimpije zasluži visoko oceno, v prvem delu so presegli pričakovanja in z uvrstitvijo v končnico izpolnili cilj. A delo še ni končano, v Ljubljano prihaja renomiran, uigran in bogatejši Bešiktaš, zmaji pa se pred polnimi tribunami prigaranemu izhodišču ne želijo zlahka odpovedati. Sistem tekmovanja na eno zmago dopušča presenečenja, tokrat gre na roko Ljubljančanom.

S koledarjem te sezone imajo košarkarji Olimpije srečo. Prvič so se iz globoke krize izvili med reprezentančnim premorom, tudi pred dvobojem z Bešiktašem je pred februarskim kvalifikacijskim oknom že primanjkovalo goriva v rezervoarju. V dvoboj z Bešiktašem vstopajo spočiti, Zvezdan Mitrović pa si ne zatiska oči pred resnico: »Nismo favoriti. Bešiktaš je odlično moštvo z veliko višjim proračunom, na vsakem položaju sta vsaj dva kvalitetna igralca. Na naši strani je prednost domače dvorane, vse ostalo je na strani Bešiktaša. A ne igra papir, igrajo igralci, ki pridejo na parket.«

Črnogorski strokovnjak skozi celotno sezono v izjavah ostaja realen, a se ne vdaja: »Nismo garali celo sezono, da bi obesili belo zastavo proti Bešiktašu. Morali bomo izenačiti njihovo energijo in igrati zelo zrelo, brez napak v osnovnih elementih igre, potem bomo morda imeli priložnost za zmago.«