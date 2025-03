Olimpija lani in letos kot noč in dan, v Stožicah ni nič nemogoče

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je dan D v evropskem pokalu, jutri (19.30) bodo v Stožicah igrali odločilno tekmo za preboj v četrtfinale. Pred reprezentančnim premorom sta sezono zmajev ocenila tudi nekdanja igralca v zelenem dresu Roman Horvat in Dragiša Drobnjak, ki se strinjata, da je Olimpija pokazala veliko.

»Če bi nam kdo pred sezono ponudil, da bomo do zadnje tekme v igri za drugo mesto in imeli prednost domačega terena v evropskem pokalu, bi to takoj podpisali. Lanska in letošnja Olimpija sta kot noč in dan,« pravi Horvat.

Drobnjak pred dvobojem s favoriziranim turškim moštvom dodaja: »Decembra in januarja je imela Olimpija načrt v igri vrhunski, ekipo Valencie, ki bi brez težav s takšnim kadrom igrala v evroligi, so ustavili pri 72 točkah. Takrat jim je že malo zmanjkalo energije, verjamem, da bodo po premoru še močnejši, verjamem v zmago proti Bešiktašu.«

V celotnem podkastu si lahko ogledate še komentar nekdanjih reprezentantov o Luki Dončiću, delu z mladimi in slovenski reprezentanci.